Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 2 февраля
Сильнее всего движение сковано по Власихинской
02 февраля 2024, 08:10, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 2 февраля / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 2 февраля достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.
Особо сильно движение транспорта затруднено по Власихинской и Павловскому тракту.
Также заторы отмечаются на Попова, Малахова, Матросова, Строителей, шоссе Ленточный Бор и других участках.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -2 до -4 градусов и умеренный снег.
08:43:24 02-02-2024
Гаишников поставьте на перекрёстках и решите проблему мало,мало.