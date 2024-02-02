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Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 2 февраля

Сильнее всего движение сковано по Власихинской

02 февраля 2024, 08:10, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 2 февраля / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 2 февраля / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 2 февраля достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.

Особо сильно движение транспорта затруднено по Власихинской и Павловскому тракту.

Также заторы отмечаются на Попова, Малахова, Матросова, Строителей, шоссе Ленточный Бор и других участках.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -2 до -4 градусов и умеренный снег.

Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

08:43:24 02-02-2024

Гаишников поставьте на перекрёстках и решите проблему мало,мало.

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