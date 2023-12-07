Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Проезд по городу осложняется сильным гололедом и неработающими светофорами
07 декабря 2023, 08:28, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 7 декабря достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта сильнее всего затруднено на Павловском тракте, Советской Армии, Новосибирской и пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной – по нашим данным, здесь не работают светофоры.
Также заторы наблюдаются на Солнечной Поляне, Юрина, Взлетной, Власихинской, Кутузова и множестве других участков.
Ситуацию на дорогах осложняет гололедица, которая пришла после резкого похолодания.
По прогнозу, сегодня днем в Барнауле термометры покажут от -17 до -19 градусов. Также ожидается небольшой снег, метель.
08:43:47 07-12-2023
Где там гололед то нашли? Ща через пол города проехал, ни разу даже абс не сработала, а вот обладетелей "хрустальной подвески" прибавилось!
09:48:50 07-12-2023
Гость (08:43:47 07-12-2023) Где там гололед то нашли? Ща через пол города проехал, ни ра... На тротуарах лед. Много льда. Пешикам попеременно на одной ноге менее устойчиво чем водилам на 4 колесах.
09:54:14 07-12-2023
Гость (08:43:47 07-12-2023) Где там гололед то нашли? Ща через пол города проехал, ни ра... С добрым утром. Вчера на тротуарах был лед с водой, сегодня там лед без воды. Снега не было, так что...
10:50:19 07-12-2023
Гость (09:54:14 07-12-2023) С добрым утром. Вчера на тротуарах был лед с водой, сегодня ... У него тачка у подъезда везде на ней ездит не знает что означают тротуары не ходит по ним
09:37:38 07-12-2023
Зато в Центре сегодня пробок вообще не было!
10:31:16 07-12-2023
Гость (09:37:38 07-12-2023) Зато в Центре сегодня пробок вообще не было!... молодежная-красноармейский с неработающим светофором является центром или еще нет?
10:42:26 07-12-2023
Гость (10:31:16 07-12-2023) молодежная-красноармейский с неработающим светофором являетс... Молодежка - исключение. Маленькая улочка, там все может быть. А на Ленина и Калинина можно было воробья загонять..
10:48:24 07-12-2023
Гость (10:42:26 07-12-2023) Молодежка - исключение. Маленькая улочка, там все может быть... сегодня и машин меньше на дорогах. в окно на парковку напротив смотрю. а она полупустая, хотя обычно не больше пары-тройки мест. ну и на ней стоят машины со вчерашнего вечера.