Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Проезд по городу осложняется сильным гололедом и неработающими светофорами

07 декабря 2023, 08:28, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 7 декабря достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильнее всего затруднено на Павловском тракте, Советской Армии, Новосибирской и пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной – по нашим данным, здесь не работают светофоры.

Также заторы наблюдаются на Солнечной Поляне, Юрина, Взлетной, Власихинской, Кутузова и множестве других участков.

Ситуацию на дорогах осложняет гололедица, которая пришла после резкого похолодания.

По прогнозу, сегодня днем в Барнауле термометры покажут от -17 до -19 градусов. Также ожидается небольшой снег, метель.