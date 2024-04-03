Особо сильно проезд затруднен по Змеиногорскому и Павловскому трактам

03 апреля 2024, 08:11, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 3 апреля / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 3 апреля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском и Павловском трактах, а также на улице Власихинской и на выезде из поселка Пригородного. Кроме того, движение затруднено по Кутузова, Малахова, Матросова и другим участкам.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +6 градусов. Преимущественно без осадков.