Пробки в Барнауле утром 3 апреля достигли 8 баллов
Особо сильно проезд затруднен по Змеиногорскому и Павловскому трактам
03 апреля 2024, 08:11, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 3 апреля / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 3 апреля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском и Павловском трактах, а также на улице Власихинской и на выезде из поселка Пригородного. Кроме того, движение затруднено по Кутузова, Малахова, Матросова и другим участкам.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +6 градусов. Преимущественно без осадков.
10:24:20 03-04-2024
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