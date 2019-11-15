Пошла напролом. Как пенсионерка "украсила" парадный визит Медведева в Алтайский край

Пенсионерка Татьяна Кадукина стала звездой после визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Алтайский край. Она пробила безупречную систему охраны гостя, сломала сценарий посещения образцового села Санниково, рассказав, что три года мучается без горячей воды. Уже на следующий день в бюджете региона нашлось 20-25 млн рублей на решение ее проблемы. Корреспонденты amic.ru разбирались на месте в тонкостях жизни в селе Санниково.

Что можно сделать от бессилия?

Корреспонденты amic.ru застали Татьяну Кадукину в сборах к губернатору Виктору Томенко: через полчаса за ней должны были заехать на правительственном автомобиле. "Вы не смотрите, что в квартире тепло. Тут за три дня до приезда Медведева так начали жарить батареи. И в ванной я натопила, чтобы помыться перед поездкой к Виктору Петровичу. Что мне, в холодной ванной мыться?".

В квартире Татьяны Кадукиной уютно. Забота рачительной хозяйки чувствуется в безупречно поклеенных обоях, шторах с цветными шарфиками, в фотографиях на серванте, в идеально чистом диване и ковре без пылинки и шерстинки, хотя по дому бродит пара важных кошек – вислоухих британцев.

Эта женщина не смирилась с тем, что из ее крана не течет горячая вода. "Я и еще две активистки 15 лет воюем с администрацией сельсовета, района и края. Писали Путину, Медведеву, когда он был президентом. Куда только не писали. Вон они, письма, – Татьяна Андреевна показывает на архив в спальной комнате. Жительницы Санниково требовали, чтобы вода в кране была действительно горячей. А когда ее отключали совсем, шли в суд.

Последнее решение вынесено 6 марта 2017 года. Оно обязывает ресурсоснабжающую организацию подавать горячую воду в квартиры, но не исполняется, говорит Татьяна Кадукина: "Я ждала, когда приедет Медведев, и решила пойти напролом. Потому что так невозможно жить".

В день, когда премьер-министр приехал в Санниково, Татьяна Кадукина пришла к Дому культуры – там должно было пройти совещание по комплексному развитию сельских территорий в целом в России. В 2020 году из бюджета страны планируют выделить 228,5 млрд рублей на жилье, школы, детсады, ФАПы и рабочие места (сумму на регионы еще не определили, – прим. авт.).

Татьяна Кадукина стояла со своими подругами на лесенке около Дома культуры и выполняла просьбы службы безопасности отойти еще немного назад. Когда увидела Медведева, крикнула: "Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, выслушайте меня!" И пошла к нему навстречу.

Т.К.: <...> Я инвалид второй группы. Обращалась во все инстанции, писала вам. У нас три года уже нет горячей воды. Газовая котельная вот она, она у нас своя. <...> 140 жилых квартир остались без горячей воды с 2016 года.

Д.М.: Почему нет воды?

Т.К.: Газовая котельная. Обращалась к Томенко. Но меня даже до него не допускают. Люди его не пускают. Ой.

Д.М.: Мы вас услышали. Скажите адрес.

Т.К.: Центральный микрорайон, 60. Вы знаете, у меня бронхиальная астма. Пошли сопутствующие заболевания, потому что в доме холодно. В ванной 10 градусов. Мне нельзя переохлаждаться.

Д.М.: Это безобразие. Вы в курсе этой проблемы? (Обращается к Томенко.) <...> Давайте так договоримся: сейчас совещание пройдет и сразу к вам зайдет сам губернатор.

Т.К.: Виктор Петрович, я вас умоляю, пожалуйста, придите, посмотрите, как у меня в ванной холодно. У меня жизни нет. Я сама детдомовская. С детдома меня гнобят, гнобят.

Д.М.: Не волнуйтесь. Обязательно зайдут, посмотрят. Вода будет.

СМИ облетели кадры, на которых Татьяна Андреевна то ли падает случайно, то ли бросается на колени перед Дмитрием Медведевым, а потом, сложив в мольбе руки, кидается к Виктору Томенко. Сама она сначала говорит, что ей поставили подножку (пресс-секретарь премьер-министра позже опроверг эту информацию). Журналистам amic.ru она рассказала, что, может, и запнулась. Но на самом деле упала от бессилия, потому что нервы сдали. А потом, что сознательно встала на колени.

Откуда берутся правдолюбки

Татьяна Кадукина родилась в 1952 году и выросла в новокузнецком детском доме. Она выучилась на продавца в Горно-Алтайске. В 1983 году устроилась работать лаборантом на комбикормовый завод Повалихи. Как сироте и работнику предприятия ей дали квартиру. Оказалось – в доме 1860 года постройки с износом 67%.

"Жилье предоставили на один год. Спустя это время оттуда меня не выгоняли, но я пошла по судам, потому что заработала там аллергическую бронхиальную астму. В феврале 2003 года вселилась в двухкомнатную квартиру на первом этаже многоэтажного дома в селе Санниково. Здесь было сыро и холодно – только 16 градусов в комнатах. Неудивительно, что появились сопутствующие заболевания", – рассказывает Кадукина.

На ремонт "новой" "двушки" в 43 кв. метра деньги собирали всем миром. "Я пришла на прием к Александру Карлину в 2007 году. Да я не стыжусь этого. И сказала, что так жить невозможно. Мне прямо там выдали 10 тысяч рублей, – вспоминает Татьяна Андреевна. – Конечно, этих денег на ремонт не хватило. Сейчас у меня пенсия 7227 рублей плюс соцпакет чуть больше двух тысяч. Но мне помогают друзья по детдому. Кто на шахтах работает, кто где. Скидываются деньгами мне на день рождения, например. Они знают, что я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни".

Сначала горячая вода в доме была, но только в отопительный сезон и чаще около 40-45 градусов вместо положенных 60, продолжает пенсионерка: "Поэтому люди стали устанавливать водонагреватели. Но проводка дома не рассчитана на то, чтобы в каждой квартире работали такие электроприборы. Это большая нагрузка на сеть! Особенно перед началом отопительного сезона, когда тепло в квартиры не подают и все пользуются еще и обогревателями".

Один водонагреватель у Кадукиной уже сгорел. В мастерской ее предупредили, что при таких условиях эксплуатации может быть пожар.

Пенсионерка не скрывает, что ее желание выбить для трех домов горячую воду одобряют не все. Но она настаивает, что ратует не только за себя, но и за других: "В доме живут пенсионеры, инвалиды, дети махонькие. Их жалко".

"Мне говорят, что я низко упала. Нет, это вы, говорю, низко упали (о беседе с односельчанами и администрацией села, – прим. ред.). Я не низко упала. Я еще жить хочу", – отрезает Татьяна Кадукина, собираясь на встречу с губернатором Виктором Томенко. Она планирует попросить, чтобы в ее и двух других домах поставили индивидуальные газовые котельные.

"Мы уже посчитали: это обойдется примерно в 15 млн рублей. Зачем впустую тратить 25 млн на ремонт котла. Он опять начнет выходить из строя и все начнется заново", – говорит Татьяна Андреевна.

"Татьяну Кадукину? Знаю конечно. Правдолюбка она", – бросает женщина, которая везет на санках внука Дениску. – Ее дому однажды неправильно начислили оплату за тепло, так она одна через суд добилась перерасчета". "Ее энергию да в нужное русло", – говорит мужчина из сельсовета и добавляет, что да, решить ее проблему просто, если бы в бюджете были деньги. А их нет. "У нас и в детсадах в каждой группе стоят водонагреватели. Приспосабливаемся", – отмечает мужчина.

Куда приводят мечты

После эмоциональной беседы с жительницей села Санниково Татьяной Кадукиной премьер-министр Дмитрий Медведев поручил найти деньги на подключение горячей воды в трех домах Алтайского края. Соответствующее распоряжение он озвучил на своей странице в Twitter в 01:36 14 ноября.

14 ноября в 12:00 губернатор Виктор Томенко встретился с Татьяной Кадукиной и сообщил, что принял решение выделить деньги из краевого бюджета на восстановление горячего водоснабжения в трех домах села Санниково. "Приняли меня тепло, хорошо. Все проблемы, которые были отмечены, сегодня разрешаются", – приводит слова Татьяны Кадукиной официальный сайт Алтайского края.

Уже через час – в 13:00 – глава Минстроя Иван Гилев сообщил журналистам, что из бюджета региона выделят 20-25 млн рублей, но не на индивидуальные котельные. В Санниково будут ремонтировать оборудование большой котельной и трассу до домов, по которой в краны побежит вода в следующем отопительном сезоне.

На встрече с журналистами был и глава Первомайского района Александр Иванов. Но он не стал говорить о том, что жильцы ранее могли отказаться от горячей воды из-за высокого тарифа. Поэтому прежде чем ремонтировать котельную, нужно организовать собрание жильцов этих домов и спросить: чего хотят они, нужна ли им горячая вода. Хотя ранее он заявлял, что эта процедура описана в Жилищном кодексе РФ.

Этот вопрос корреспонденты amic.ru задали людям, которые живут в прославившихся домах. И выяснилось, что однозначного ответа нет. Одних устраивают их бойлеры и возможность иметь горячую воду круглый год, другие хотели бы подключиться к центральной котельной, но полагают, что это будет стоить очень дорого.

"Зачем нам эта вода? Нам говорили, что тариф при этом будет 600-650 рублей за "куб". Меня устраивает водонагреватель", – спокойно, но решительно говорит бабушка Дениски.

"Хорошо, когда повернул кран и оттуда течет горячая вода. Но прежде нужно посчитать, сколько она будет стоить. Скорее всего, недешево, потому что здесь очень дорогая коммуналка. Людей (потребителей услуг, – прим. ред.) немного и затраты на содержание системы раскидывают на всех. Я зимой за трехкомнатную квартиру плачу 9 тысяч рублей. По-другому никак", – рассказывает Владимир.

Что дальше?

Татьяна Кадукина рассказала, что губернатор Виктор Томенко обещал оповестить ее, как именно будут подавать горячую воду в дом. Она уже дала комментарий нескольким СМИ о том, что недовольна решением власти отремонтировать котельную. И даже заявила "Интерфакс Сибирь": "Я буду против".

"Понимаете, я бы не хотела уезжать из Санниково. Я прижилась здесь: тихо, спокойно. В городе я задохнусь от газа. Но здесь высокие тарифы. Одна гигакалория стоит 2,5 тыс. рублей! – говорит Кадукина. – Я хочу, чтобы все руководство сельсовета и района отправили в отставку. Потому что именно они довели ситуацию до такого. Я инвалид второй группы! Государство виновато в том, что я заболела бронхиальной астмой, поселив меня в дом, которому на тот момент было 120 лет и он никогда капитально не ремонтировался. Государство должно понести ответственность и платить мне".

Между тем сложившуюся ситуацию оценивают неоднозначно. Так, Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета, считает что подключение центрального отопления экономически невыгодно: "Я в 2014 году волевым решением отключил подачу горячей воды в нескольких многоквартирных домах, потому что это было экономически невыгодно для всего села. На свой скудный бюджет мы были вынуждены содержать эту систему, и при этом горячей водой даже в пик сезона пользовались только около 80 абонентов", – пояснил Боронин amic.ru.

"Можно влупить огромные деньги, чтобы установить специальное оборудование и подать горячую воду в эти 140 квартир, но извините меня, сейчас в селе Повалиха есть проблема с центральным теплоснабжением медучреждения. Ну есть куда деньги потратить! У нас сети на водоотведение гнилые. Поля фильтрации не работают по всему району", — отмечает он.