В Алтайском крае готовятся к визиту премьер-министра России Михаила Мишустина, который запланирован на 2 марта 2021 года. Отметим, премьер-министр совершает вояж по регионам России, чтобы "определить сферы, в которых правительству нужно усилить работу". Уже через месяц после назначения (Мишустин стал премьер-министром в середине января 2020 года) он отправился в Новгородскую область. За год же он побывал в 20 субъектах РФ, то есть посетил практически каждый четвертый регион. Перед тем как приехать на Алтай, Михаил Мишустин проинспектировал Псковскую область, Адыгею, Калмыкию и Карелию. Рассказываем, какие проблемы показали премьеру там и что ждет его на Алтае.

Дети, аграрии и бизнес

Руководство республики Адыгеи, которая как и Алтайский край, входит в число десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, устроило Михаилу Мишустину путешествие в региональный центр поддержки одаренных детей "Полярис", а также встречу с аграриями (в ходе которой гостю показали, как делается адыгейский сыр) и с предпринимателями.

Итогом поездки стало то, что Мишустин потребовал уже в середине апреля предоставить доклады по развитию социальной инфраструктуры в республике. В частности, он порекомендовал проработать вопрос финансирования капремонта бассейнов в городском парке Майкопа.

От регионального Минсельхоза премьер также ждет проработки вопроса строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Гиагинском районе республики в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Деньги растворились в воде

В Калмыкии местные жители сразу сообщили Мишустину, о том, что он стал первым главой российского правительства, ступившим на местную землю. По настоянию премьера в программу его визита включили наиболее проблемные объекты: водовод, на который потрачены миллионы рублей и который не могут построить уже 15 лет, и многоэтажку, разрушенную взрывом газа, с живущими в ней людьми.

Обеспечение водой для Калмыкии вопрос болезненный. Если в среднем по России доступ к чистой питьевой воде имеют 85% населения, то в Калмыкии — всего 7%, а в столице региона — Элисте — и вовсе 0%. Проблему должен был решить Ики-Бурульский водовод, строительство которого началось в 2006 году. Но в итоге этот объект сам стал главной проблемой республики.

В 2015 году тогдашний глава Калмыкии Алексей Орлов отрапортовал Владимиру Путину, что строительство водовода завершено, а в 2019 году вдруг выяснилось, что он так и не был достроен, государственные деньги украдены (заведено уголовное дело по факту хищения почти 300 млн рублей). Сейчас республика надеется, что правительство выделит на достройку около 4 млрд рублей. Однако Мишустин эти ожидания несколько охладил: "Невозможно все время ждать, что из федерации выделят средства, и ничего не делать с точки зрения эффективности их использования".

Пока республика может получить только 72 млн рублей на экспертизу объекта, чтобы выяснить в каком он состоянии.

"Обшарпанные, прости Господи"

В Карелии премьер побывал в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска и ужаснулся.

"Просто грустно, что стены обшарпанные, прости Господи".

Главврач больницы Наталья Алонцева тут же пообещала премьеру, что службы вскоре переедут в новый корпус, где все будет "по-новому". Мишустин выразил надежду, что глава Минздрава Михаил Мурашко будет лично курировать процесс.

Встретился Мишустин и с местными предпринимателями, выслушал их жалобы и пообещал проработать в правительстве вопрос о смягчении правил использования сельхозземель. В частности, рассмотреть возможность разрешения на таких участках строительства ради развития агротуризма.

Пенсионеры без мобильной связи

В Псковской области 18 февраля глава правительства провел встречу с резидентами особой экономической зоны "Моглино". Один из проблемных вопросов — необходимость прямой господдержки инвесторов, готовых самостоятельно создавать инфраструктуру в рамках технопарков. Сейчас правительство компенсирует только затраты регионов на эти цели, однако этот механизм вряд ли можно назвать эффективным. Мишустин признал предложение о прямой поддержке интересным и поручил Минпромторгу проработать его.

Говорили предприниматели и о нехватке средств для поддержки крупных проектов в регионах. Однако этот вопрос остался без ответа.

Пенсионеры пожаловались Мишустину на плохую сотовую связь в районах области. Между тем, в глубинке живёт много престарелых, которые хотят общаться. В ответ Мишустин пообещал, что поручит Министерству цифрового развития изучить этот вопрос.

Что ожидать Алтайскому краю?

Можно предположить, что визит премьера на Алтай тоже будет богат на заявления и обещания. Уже известно, что краевые власти попросят у премьера финансирование на укрепление дамбы в Яровом. Ориентировочно расходы составят около 100 млн рублей. Если федеральный центр даст деньги, то работы на дамбе начнутся в 2022 году.

Известно также, что премьер-министр России намерен оценить, как реализуют нацпроекты на Алтае, а также проконтролировать ситуацию в здравоохранении, в том числе по выплатам медработникам. Причем речь идет не только о проверке, но и о том, чем федералы могут дополнительно помочь региону.

В пресс-службе правительства России отмечают, что Мишустин посещает проблемные регионы, чтобы лично увидеть, как живут люди, в каких условиях работает бизнес, в какой еще помощи нуждается регион.

А какие вопросы хотели бы вы задать премьер-министру или на какие проблемы хотите обратить внимание? Пишите об этом на портал amic.ru на почту news@amic.ru или на WhatsApp: 8 923 649 96 41. После того, как мы соберем и обработаем все ваши обращения, будет подготовлен запрос в правительство РФ, а также к губернатору Алтайского края.