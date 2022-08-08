Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет на Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 августа приедет в Алтайский край с рабочим визитом, сообщил amic.ru источник в правительстве региона. Глава кабмина, по предварительным данным, посетит комплекс «Ая» и проведёт совещание о развитии туристической отрасли в стране. Других подробностей пока нет.

Михаил Мишустин уже второй раз посетит Алтайский край. 2 марта 2021 года глава российского правительства приезжал в Барнаул и провёл в городе несколько часов. За это время второй человек в стране побывал в школе № 53, где пообщался с руководством учреждения и пообедал в местной столовой. Мишустин отведал котлету с гречкой и удивился высокому качеству блюд.

После обеда Мишустин пообщался с педагогами, где сообщил, что правительство собирается продлить программу «Земский учитель». Кроме того, глава кабмина поддержал концессионное соглашение ВЭБ. РФ по строительству двух школ в Барнауле.

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Вторым пунктом визита Мишустина на Алтай стало посещение АЗПИ. Там он пообщался с представителями крупнейших промышленных предприятий региона. Завершился рабочий визит премьера на Алтай встречей без журналистов с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Уже вечером 2 марта кортеж с главой кабмина прибыл в Горно-Алтайск, где председатель правительства 3 марта отпраздновал своё 55-летие.

Подробнее о визите Михаила Мишустина на Алтай в марте 2021 года читайте по ссылке.