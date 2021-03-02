Михаил Мишустин прилетел в Барнаул. Видео

Председатель правительства России Михаил Мишустин 2 марта прибыл в Барнаул. Самолет с премьер-министром приземлился в аэропорту краевой столицы несколько минут назад.
Ранее появилась информация, что Мишустин посетит школу № 53, а также встретится с членами Союза промышленников Алтая на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ).
В конце февраля стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко может попросить у премьер-министра 100 млн рублей для дамбы на озере Большом Яровом.
Напомним, Мишустин уже посещал регионы с низким уровнем социально-экономического развития, для которых разработана программа "борьбы с бедностью". В этом списке 10 субъектов, в том числе и Алтайский край.
Комментарии
чё за мужики в масках? кроме Томенко остальных не знаю.
А где хлеб-соль, девушки с косами в кокошниках, гранённый стакан самогона, гармонь- вот это вот всё? Не гостеприимно как-то.
А это точно Барнаул? У нас снегопад был, весь город в снегу, а у них и снежинки на земле нет.
Мишустин посетит школу № 53
Там хорошо детей кормят
А пошто Мишустин не в маске? Штраф 7500 рублей. Как старику на остановке. Или доблестные боятся?
"Это фейк". В школе № 53 опровергли слухи о масштабной подготовке к приезду Мишустина
Уже забылось?
"Это фейк". В школе № 53 опровергли слухи о масштабной подготовке к приезду Мишустина
Это не мешает детей хорошо кормить. Уедет Мишустин, а детей все равно будут кормить также. Или нет?
не про кормешку речь
А пошто Мишустин не в маске?
Мишустин переболел официально. Не считается носителем
сейчас табор приедет, пообедают и дальше покатятся
Мишустин переболел официально. Не считается носителем
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Кем не считается? Полицаем плевать на то кто болел, а кто нет. Нет маски, значит виновен, держи штраф.
2.03.2021 14:44
- гость -
А вы на брюкве сидите в интернете за 500 в месяц?
на регулярном рейсе?
Мишустин переболел официально.
А томенко не официально болел? Почему тогда он в маске?
...Виктор Томенко может попросить у премьер-министра 100 млн рублей...
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Интересно, наличкой или переводом на сбер?!
А томенко не официально болел? Почему тогда он в маске?
Может боится гриппом или ОРВИ заболеть
А это точно Барнаул? У нас снегопад был, весь город в снегу, а у них и снежинки на земле нет.
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Службы аэропорта отработали.