Михаил Мишустин прилетел в Барнаул. Видео

Председатель правительства России Михаил Мишустин 2 марта прибыл в Барнаул. Самолет с премьер-министром приземлился в аэропорту краевой столицы несколько минут назад.

Ранее появилась информация, что Мишустин посетит школу № 53, а также встретится с членами Союза промышленников Алтая на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ).

В конце февраля стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко может попросить у премьер-министра 100 млн рублей для дамбы на озере Большом Яровом.

Напомним, Мишустин уже посещал регионы с низким уровнем социально-экономического развития, для которых разработана программа "борьбы с бедностью". В этом списке 10 субъектов, в том числе и Алтайский край.