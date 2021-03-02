Ученики барнаульской школы подарили Мишустину на день рождения герб Алтайского края

Ученики барнаульской школы № 53 подарили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину герб Алтайского края, напечатанный на 3D-принтере. В среду, 3 марта, высокопоставленный чиновник отпразднует свой 55-й день рождения.

Подарок премьер-министру вручила одна из учениц. Директор Юлия Галкина заметила, что дети самостоятельно разработали и напечатали модель.

Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. К моменту публикации он уже успел посетить школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами, а также обсудил будущее программы "Земский учитель".

Сейчас Михаил Мишустин находится на Алтайском заводе прецизионных изделий.