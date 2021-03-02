Ученики барнаульской школы подарили Мишустину на день рождения герб Алтайского края

Ученики барнаульской школы № 53 подарили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину герб Алтайского края, напечатанный на 3D-принтере. В среду, 3 марта, высокопоставленный чиновник отпразднует свой 55-й день рождения.
Подарок премьер-министру вручила одна из учениц. Директор Юлия Галкина заметила, что дети самостоятельно разработали и напечатали модель.
Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. К моменту публикации он уже успел посетить школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами, а также обсудил будущее программы "Земский учитель".
Сейчас Михаил Мишустин находится на Алтайском заводе прецизионных изделий.
Комментарии
Лучше бы они ему совесть подарили.
Блин... Прочитал, что ученики подарили Мишустину гроб...
Ему же только 55. Рано ещё гроб А вот начальнику его уже пора.
2.03.2021 16:25
- гость -
Вот просто интересно, а чем он Вам так насолил)
Или лишь бы поныть?
А ещё учителя хвастались условиями труда и высокой зарплатой, а школьники какая у них вкусная гречка с котлетой?
вчера писали, что про 53 школу - это фейк! А тут выясняется, что все верно! Вранье ради ничего! Есть такие персонажи - патологические вруны