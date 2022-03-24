Красиво встречаем весну: Respect представил новую сезонную коллекцию
В этом году дизайнеры сделали упор на современную стилизацию классических моделей — коллекция получилась элегантной и при этом свежей и актуальной
Respect выпустил коллекцию «Весна-лето 2022», в которую вошли 15 капсул обуви на все случаи жизни: от классики до спортшика. Запуск прошёл успешно: новые модели уже влюбили в себя покупателей, а также модных блогеров и стилистов.
В списке желанных покупок в Respect этой весной точно будут полуботинки и туфли в стиле Мэри Джейн (на маленьком каблуке и с ремешком на подъёме) на тракторной подошве, массивные лоферы (туфли без шнурков) на платформе в стиле 70-х годов и яркие кроссовки, совместившие в себе дизайн по мотивам девяностых и современные технологии.
В мужской коллекции стоит приглядеться к классическим моделям из натуральной кожи, инвестиция в которые выгодна всегда, — такая обувь не выходит из моды. В линейку также вошли эффектные броги (туфли с декоративной перфорацией), классические лоферы и дерби (туфли с открытой шнуровкой) из гладкой кожи, которые выручают, когда нужен строгий дресс-код.
Спортивный стиль перекочевал из спортивных залов в повседневность, и кроссовки стали мастхэвом в гардеробе. Respect представил усовершенствованные модели, которые подходят под любую погоду и ритм, легко адаптируются под форму стопы, обеспечивают надёжную опору и защиту от скольжения.
Среди фаворитов покупателей — пара кроссовок из прочной экокожи с текстильными вставками цвета молодой травы. Полюбить их можно не только за футуристичный силуэт, но и за совместимость со всеми оттенками джинсов.
Весенне-летняя коллекция уже доступна в розничных магазинах Respect и онлайн.