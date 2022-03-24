Красиво встречаем весну: Respect представил новую сезонную коллекцию

Respect выпустил коллекцию «Весна-лето 2022», в которую вошли 15 капсул обуви на все случаи жизни: от классики до спортшика. Запуск прошёл успешно: новые модели уже влюбили в себя покупателей, а также модных блогеров и стилистов.

В списке желанных покупок в Respect этой весной точно будут полуботинки и туфли в стиле Мэри Джейн (на маленьком каблуке и с ремешком на подъёме) на тракторной подошве, массивные лоферы (туфли без шнурков) на платформе в стиле 70-х годов и яркие кроссовки, совместившие в себе дизайн по мотивам девяностых и современные технологии.

В мужской коллекции стоит приглядеться к классическим моделям из натуральной кожи, инвестиция в которые выгодна всегда, — такая обувь не выходит из моды. В линейку также вошли эффектные броги (туфли с декоративной перфорацией), классические лоферы и дерби (туфли с открытой шнуровкой) из гладкой кожи, которые выручают, когда нужен строгий дресс-код.

Спортивный стиль перекочевал из спортивных залов в повседневность, и кроссовки стали мастхэвом в гардеробе. Respect представил усовершенствованные модели, которые подходят под любую погоду и ритм, легко адаптируются под форму стопы, обеспечивают надёжную опору и защиту от скольжения.

Среди фаворитов покупателей — пара кроссовок из прочной экокожи с текстильными вставками цвета молодой травы. Полюбить их можно не только за футуристичный силуэт, но и за совместимость со всеми оттенками джинсов.

Весенне-летняя коллекция уже доступна в розничных магазинах Respect и онлайн.

Сеть салонов обуви Respect

Адреса: г. Барнаул,

Павловский тракт, д. 188, ТРЦ «Арена»,

проспект Строителей, д. 117, ТРЦ Galaxy,

Павловский тракт, д. 251, ТЦ «Лето»,

Антона Петрова, д. 219Б, ТРЦ «Огни».

Тел.: 8 800 555-52-92

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