Приложение СБОЛ от СберБанка снова удалили из App Store

Apple во второй раз удалила приложение СБОЛ от Сбербанка из App Store.

При поиске программы поиск не выдаёт нужные результаты. Недоступна также и установка через раздел «Покупки», пишут СМИ.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине страны Запада ввели против Сбербанка блокирующие санкции. После этого Apple удалила из App Store приложение «Сбербанк Онлайн».

Его официальный аналог под названием СБОЛ появился в магазине в середине августа, но уже через неделю его удалили. 10 октября приложение вновь стало доступно пользователям.

Когда оно снова появится в App Store, неизвестно.