Ресторан индийской и европейской кухни To_rest объявил о запуске нового меню

Ресторан мультикультурной кухни To_rest в июне 2022 года запустит обновлённое меню. Если раньше основным направлением заведения были индийские блюда, то с запуском нового меню европейская и индийская кухня будут представлены наравне.

Гости смогут попробовать новые блюда из Индии, а также пасту, супы, салаты и разнообразные закуски европейской кухни. Кроме того, в обновлённом меню большой выбор десертов. Барная карта пополнится вкуснейшими лимонадами из фруктов и ягод, авторскими чаями и коктейлями.

Бизнес-ланч, который работает в ресторане с 12:00 до 16:00, теперь будет меняться каждую неделю. Также в новом меню появится детская страничка: в ней будут представлены супы, салаты и горячие блюда, которые понравятся самым юным посетителям.

Ещё нужно отметить, что ресторан запустил программу лояльности. Постоянные клиенты теперь будут получать скидку 5% на всё меню. Кроме того, все гости, отмечающие день рождения в To_rest, получат скидку 10%.

Ресторан To_rest открыли в Барнауле не так давно: в феврале 2022 года. Он ещё только развивается, подстраиваясь под предпочтения своих гостей, чтобы каждый визит сюда становился настоящим праздником. В планах у создателей заведения — запуск живой музыки по пятницам и субботам. А ещё в To_rest очень продуманный, стильный интерьер в светлых тонах с обилием зелени. Здесь вы точно не останетесь без потрясающих фотографий.

Бар-ресторан To_rest

Адрес: ТЦ «Вавилон», пр. Красноармейский, 72, второй этаж;

Телефон для бронирования: 72-27-86