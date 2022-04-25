В Алтайском крае с 27 апреля планируют ввести особый противопожарный режим

С 27 апреля в Алтайском крае планируется ввести особый противопожарный режим. Об этом заявил глава алтайского Минприроды Андрей Стрелковский на аппаратном совещании в краевом правительстве, сообщает пресс-служба региона.

Особый режим вводится постановлением краевого правительства после всех необходимых согласований. Его основная цель — не допустить появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории. Всё это должно минимизировать возможный ущерб, который могут нанести природные пожары.

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Прочее В Алтайском крае увеличилось количество природных пожаров

Во время действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещать леса, использовать фейерверки, а также разводить костры. Кроме того, под запрет попадают проведение пожароопасных работ в лесах, вдоль дорог, на землях сельхозназначения, и особо охраняемых природных территориях в зонах рек и озёр, на территориях населённых пунктов, на предприятиях. Также запрещается использование агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с неисправной выхлопной системой, которая может привести к возгоранию сухой травы.

Ранее глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров заявлял, что в Алтайском крае увеличилось количество природных пожаров. В весной 2022 года космический мониторинг обнаружил в девять раз больше термических точек, чем год назад.