350 тысяч в день. Сколько платят Михаилу Ефремову после выхода из колонии

02 марта 2026, 13:47, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Михаил Ефремов постепенно возвращается к работе после освобождения из колонии. Актер уже сыграл в спектакле "Без свидетелей" в театре Никиты Михалкова и готовится к съемкам в новом сериале-антиутопии. Билеты на премьеру, которая состоится в конце марта, разлетелись за считанные часы.

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru оценил нынешние гонорары артиста. По его словам, за один съемочный день Ефремов может получать около 350 тысяч рублей. Если речь идет об аккордной ставке за весь проект, сумма может достигать 12 миллионов рублей.

Для сравнения: до 2020 года среднемесячный заработок Ефремова составлял около трех миллионов, съемочный день стоил примерно 135 тысяч, а корпоративы — около 100 тысяч.

После освобождения артист полностью отказался от алкоголя. Дзюник отметил, что Ефремов даже не затрагивает эту тему в разговорах, а друзья стараются не вскрывать "закупоренную емкость". Авария, по словам продюсера, стала для него уроком.

Напомним, Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года. Актер говорил, что все осознал и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении. По словам артиста, в колонии у него произошла переоценка ценностей.