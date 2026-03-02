350 тысяч в день. Сколько платят Михаилу Ефремову после выхода из колонии
02 марта 2026, 13:47, ИА Амител
Михаил Ефремов постепенно возвращается к работе после освобождения из колонии. Актер уже сыграл в спектакле "Без свидетелей" в театре Никиты Михалкова и готовится к съемкам в новом сериале-антиутопии. Билеты на премьеру, которая состоится в конце марта, разлетелись за считанные часы.
Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru оценил нынешние гонорары артиста. По его словам, за один съемочный день Ефремов может получать около 350 тысяч рублей. Если речь идет об аккордной ставке за весь проект, сумма может достигать 12 миллионов рублей.
Для сравнения: до 2020 года среднемесячный заработок Ефремова составлял около трех миллионов, съемочный день стоил примерно 135 тысяч, а корпоративы — около 100 тысяч.
После освобождения артист полностью отказался от алкоголя. Дзюник отметил, что Ефремов даже не затрагивает эту тему в разговорах, а друзья стараются не вскрывать "закупоренную емкость". Авария, по словам продюсера, стала для него уроком.
Напомним, Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года. Актер говорил, что все осознал и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении. По словам артиста, в колонии у него произошла переоценка ценностей.
350 тр/день - вот кому на руси живется хорошо.
это мы еще не знаем, за сколько посредственные футболисты, благодаря лимиту, ипотеку гасят
А заработная плата рабочего у станка за месяц 40000- 70000 р Я бы в артисты пошла. пусть меня научат.
Татьяна (14:04:33 02-03-2026) А заработная плата рабочего у станка за месяц 40000- 70000 р... Кто ж не даёт? Поступайте в Щуку, Щепку, ВГИК, даже местный кулёк даёт диплом артиста. И вперёд, к милионным гонорарам! Правда, есть маленькое но. Придется кое чем пожертвовать. Но это же пустяк...
До первого НГ.
Да плати хоть сколько, важно что бы проект был прибыльным. А то , как часто бывает, "Минкульт" приватизирует убытки.
У Михалкова прибыль только для себя любимого
У Михалкова прибыль только для себя любимого
"Минкульт", а как же эта алкашня с традиционными ценностями соотносится?
да нажрется и опять че нить напакостит...