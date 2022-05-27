Алтайские пограничники изъяли партию краснокнижных растений на сумму 25 млн рублей

Злоумышленники собирались отправить груз в одну из европейских стран

27 мая 2022, 16:41, Илья Звягинцев

Сотрудники Пограничного управления ФСБ совместно с таможенниками изъяли партию краснокнижных цветов. Запрещённый груз нашли на складе в селе Боровое Бийского района.

Как отмечает РЕН ТВ, пограничникам удалось изъять 12 тонн родиолы розовой, которую собирались вывезти в одну из европейских стран. Стоимость груза составляет более 25 млн рублей.

«Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — добавили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Бийско-Катунском лесничестве. Всего бийчанин спилил 38 сосен. По его словам, делал он это для собственных нужд на протяжении нескольких месяцев.

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