Алтайские пограничники изъяли партию краснокнижных растений на сумму 25 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ совместно с таможенниками изъяли партию краснокнижных цветов. Запрещённый груз нашли на складе в селе Боровое Бийского района.

Как отмечает РЕН ТВ, пограничникам удалось изъять 12 тонн родиолы розовой, которую собирались вывезти в одну из европейских стран. Стоимость груза составляет более 25 млн рублей.

«Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — добавили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Бийско-Катунском лесничестве. Всего бийчанин спилил 38 сосен. По его словам, делал он это для собственных нужд на протяжении нескольких месяцев.