Часть жителей Новоалтайска остались без света и воды из-за аварии

По предварительной информации, на восстановление подачи электроэнергии уйдёт два часа

19 января 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители седьмого и восьмого районов Новоалтайска, а также микрорайона Бажово остались без света. Как рассказали amic.ru в Алтайкрайэнерго, причиной отключения света стала авария.

По предварительной информации, на восстановление электроэнергии потребуется по меньшей мере два часа. Подробности происшествия выясняются. Отметим, что отключение привело также к нарушению в работе интернета и подачи воды.