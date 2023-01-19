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Часть жителей Новоалтайска остались без света и воды из-за аварии

По предварительной информации, на восстановление подачи электроэнергии уйдёт два часа

19 января 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители седьмого и восьмого районов Новоалтайска, а также микрорайона Бажово остались без света. Как рассказали amic.ru в Алтайкрайэнерго, причиной отключения света стала авария. 

По предварительной информации, на восстановление электроэнергии потребуется по меньшей мере два часа. Подробности происшествия выясняются. Отметим, что отключение привело также к нарушению в работе интернета и подачи воды.

 

Комментарии 1

  • Всех в прорубь приглашают.
    19 января, Гость   Ответить
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