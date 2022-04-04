Два автобуса столкнулись на «кольце» в Барнауле

В Барнауле на кольце Малахова — Антона Петрова столкнулись автобус и микроавтобус. Об этом сообщает очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

Согласно кадрам с места происшествия, один автобус врезался в заднюю часть другого. Пассажиров на момент съёмки в общественном транспорте не было. О пострадавших не уточняется.

По данным «Яндекс.Карт», в районе аварии на улице Малахова перед кольцом собралась пробка протяженностью более 500 метров. В целом дорожная ситуация в краевой столице на момент публикации новости оценивается в 2 балла из 10.

Напомним, 4 апреля в результате аварии с участием двух грузовиков в Первомайском районе погибла беременная девушка.

