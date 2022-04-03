Грузовики с пельменями и пивом столкнулись в Свердловской области

На трассе Пермь — Екатеринбург фура, гружённая 13 тоннами пива, столкнулась с грузовиком, который перевозил 15 тонн пельменей. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать сложные погодные условия. 53-летний водитель фуры с пивом не справился с управлением в условиях гололёда, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF.

В результате столкновения фура с пивом слетела в кювет. Водителя грузовика доставили в медицинское учреждение.

Информации о состоянии груза правоохранители не предоставили.