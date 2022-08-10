Начальник склада Рубцовского ЛДК скончался после избиения

Начальник склада готовой продукции рубцовского ЛДК комбината «Алтайлеса» Дмитрий Побегайло скончался после того, как съездил поговорить с местным бизнесменом, сообщает Mash Siberia.

«У 47-летнего Побегайло, который заправляет базой отдыха у Белого озера, недавно всплыл старый конфликт. Один из бизнесменов тоже построил туристический уголок по соседству, только своей земли ему было мало, поэтому он попросил всю территорию у Побегайло. После ожидаемого отказа пошёл до победного и начал незаконную стройку», — отмечает Telegram-канал со ссылкой на близких менеджера.

Накануне бизнесмен предложил Побегайло встретиться и поговорить.

«Пошёл, сказав жене бить тревогу, если через час не вернётся. Женщина так и сделала, но было поздно — Дмитрий скончался в больнице», — говорится в сообщении.

В медучреждение менеджера доставили со сломанными рёбрами и челюстью и множественными ушибами.

Как уточняет «Банкфакс» со ссылкой на алтайский СК, мужчина скончался 7 августа в больнице в Курьинском районе. 9 августа возбудили дело по факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью».

В «Алтайлесе» также подтвердили, что начальник склада готовой продукции ЛДК Дмитрий Побегайло погиб. Похороны состоятся сегодня, 10 августа.