КамАЗ протаранил школьный забор в пригороде Барнаула
Пострадавших нет
21 мая 2022, 17:30, Никита Черников
В барнаульском посёлке Борзовая Заимка КамАЗ врезался в школьный забор, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась в 03:15 21 мая на улице Радужной. 43-летний водитель большегруза после происшествия от медосвидетельствования отказался.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, 21 мая на трассе Барнаул — Новосибирск столкнулись два грузовика. Водителей госпитализировали.
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