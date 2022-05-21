КамАЗ протаранил школьный забор в пригороде Барнаула

В барнаульском посёлке Борзовая Заимка КамАЗ врезался в школьный забор, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в 03:15 21 мая на улице Радужной. 43-летний водитель большегруза после происшествия от медосвидетельствования отказался.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 21 мая на трассе Барнаул — Новосибирск столкнулись два грузовика. Водителей госпитализировали.