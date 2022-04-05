КамАЗ сгорел на трассе в Алтайском крае

Грузовой автомобиль КамАЗ сгорел на трассе недалеко от посёлка Новые Зори в Алтайском крае. Об этом сообщают в паблике Barnaul 22.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарные. Из пылающего грузовика при этом идёт чёрный дым, а огонь перешёл на траву. О причинах случившегося и наличии пострадавших не уточняется.

Напомним, 4 апреля в Алтайском крае столкнулись два автомобиля Toyota. От полученных травм погибла пассажирка одного из автомобилей.