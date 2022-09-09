Машина завалилась на бок после жесткой аварии на трассе в Алтайском крае

Авария произошла на трассе между селами Поспелиха и Шипуново в Алтайском крае. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», после столкновения один из автомобилей завалился на бок.

На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, которых доставили в больницу на автомобилей скорой помощи.

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Происшествия На место мчатся скорые: массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на трассе Барнаул — Рубцовск

Напомним, что 9 сентября массовое ДТП произошло на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Алейска. По словам очевидца, столкнулись сразу шесть автомобилей.