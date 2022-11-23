Мать согласилась взять более 500 тысяч рублей от депутата, сбившего её ребёнка

В Новосибирской области уже экс-депутат Сергей Мамонтов договорился с матерью пострадавшего шестилетнего мальчика о возмещении ущерба до суда, пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, в Татарске в конце октября Мамонтов сбил ребёнка и уехал с места ДТП. После этого депутата арестовали на 11 суток, лишили членства в партии и забрали мандат. Мальчик получил ушибы, сотрясение и перелом седалищной кости, судить виновника будут только за оставление ребёнка в опасности.

«Полторы недели назад был разговор про 500 тысяч. Но потом мы договорились о другой сумме, больше, но точную сумму не буду говорить. Деньги также пойдут на оплату реабилитации сына в санатории», — рассказала мать ребёнка.

Женщина уточнила, что Мамонтов сам и ещё до суда изъявил желание выплатить компенсацию.

Юрист Константин Зиновьев пояснил изданию, что мирно договориться в любом случае не получится. Но суд учтёт, что виновник заплатил за моральный ущерб и после этого его уже вряд ли ограничат в свободе. Кстати, максимальное наказание по статье — до одного года лишения свободы.