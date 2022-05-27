Мотоциклист серьезно пострадал в жестком ДТП в Барнауле
По словам свидетелей аварии, водитель байка ехал на большой скорости
27 мая 2022, 19:59
Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста произошло в Барнауле на проспекте Комсомольском. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», по словам очевидцев, байкер получил травмы, медики увезли его на скорой якобы в бессознательном состоянии.
Согласно снимкам с места происшествия, мотоцикл и автомобиль серьёзно пострадали. По словам свидетелей аварии, водитель байка ехал на большой скорости.
Подробности происшествия выясняются, состояние пострадавшего уточняется.
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