На Алтае сельчанин приревновал свою подругу к собутыльнику и попытался его зарезать
Компания решила выпить и все шло спокойно, пока между сожителям не произошел конфликт
В Алтайском крае 34-летний житель Смоленского района предстанет перед судом за покушение на убийство и угрозу убийством. Об этом рассказали в региональном СК.
Компания, в которой находился мужчина, распивала спиртные напитки, но в какой-то момент он поссорился со своей сожительницей и ушел из дома.
Вернувшись, он приревновал свою возлюбленную к гостю и нанес ему не менее трех ударов ножом. Убить мужчину не получилось только потому, что женщина активно мешала это сделать.
Кроме того, сожитель угрожал убийством и своей возлюбленной.
«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, утверждая, что умысла на убийство у него не было», — сказано в сообщении следователей.