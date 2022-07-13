На Алтае сельчанин приревновал свою подругу к собутыльнику и попытался его зарезать

В Алтайском крае 34-летний житель Смоленского района предстанет перед судом за покушение на убийство и угрозу убийством. Об этом рассказали в региональном СК.

Компания, в которой находился мужчина, распивала спиртные напитки, но в какой-то момент он поссорился со своей сожительницей и ушел из дома.

Вернувшись, он приревновал свою возлюбленную к гостю и нанес ему не менее трех ударов ножом. Убить мужчину не получилось только потому, что женщина активно мешала это сделать.

Кроме того, сожитель угрожал убийством и своей возлюбленной.