На Алтае женщина не справилась с управлением и улетела в кювет

Госпитализация автомобилистке не потребовалась

27 декабря 2022, 11:40, Никита Черников

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай 44-летняя автомобилистка не справилась с управлением и улетела в кювет, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 25 декабря около 09:30 в Чойском районе. Женщина в тот момент ехала на Toyota Corolla со стороны села Паспаул в направлении села Чоя.

«В результате ДТП женщина была доставлена в Чойскую районную больницу. Госпитализация ей не потребовалась. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле автомобилистка не пропустила пешеходов и устроила скандал.