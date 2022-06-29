Очевидцы показали кадры с места мощного лесного пожара в Михайловском районе

Мощный лесной пожар вновь разгорелся в Михайловском районе Алтайского края. В социальных сетях очевидцы показали фотографии с места возгорания.

Пользователи опубликовали снимки, сделанные неподалеку от населенного пункта. Над лесом поднимается огромный столб дыма, который заволакивает небо.

Ранее сообщалось, что спасатели работают на тушении пожара в Михайловском районе. В месту возгорания направили пожарный поезд.

Специалисты следят за тем, чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты.