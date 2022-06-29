Очевидцы показали кадры с места мощного лесного пожара в Михайловском районе
Огромный столб дыма виден неподалеку от населенных пунктов
29 июня 2022, 18:39, Илья Звягинцев
Мощный лесной пожар вновь разгорелся в Михайловском районе Алтайского края. В социальных сетях очевидцы показали фотографии с места возгорания.
Пользователи опубликовали снимки, сделанные неподалеку от населенного пункта. Над лесом поднимается огромный столб дыма, который заволакивает небо.
Ранее сообщалось, что спасатели работают на тушении пожара в Михайловском районе. В месту возгорания направили пожарный поезд.
Специалисты следят за тем, чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты.
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