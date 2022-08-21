В Барнауле пьяный водитель устроил ДТП и скрылся
В аварии есть пострадавшие
21 августа 2022, 11:30, Никита Черников
Столкновение двух автомобилей произошло 21 августа на пересечении улицы Георгиева и 50 лет СССР в Барнауле, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».
На предоставленных кадрах можно заметить, как легковушки получили серьёзные повреждения, одна из которых вдобавок врезалась в столб.
По информации специалистов, водитель Toyota Mark с места аварии скрылся. Также сообщается о пострадавших, им помогают медики.
Фото: «Страховой Аварком»
20 августа в Барнауле пострадали два водителя в ДТП в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной.
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