В Барнауле пьяный водитель устроил ДТП и скрылся

Столкновение двух автомобилей произошло 21 августа на пересечении улицы Георгиева и 50 лет СССР в Барнауле, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».

На предоставленных кадрах можно заметить, как легковушки получили серьёзные повреждения, одна из которых вдобавок врезалась в столб.

По информации специалистов, водитель Toyota Mark с места аварии скрылся. Также сообщается о пострадавших, им помогают медики.

Фото: «Страховой Аварком»

20 августа в Барнауле пострадали два водителя в ДТП в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной.