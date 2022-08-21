В Барнауле пьяный водитель устроил ДТП и скрылся

В аварии есть пострадавшие

21 августа 2022, 11:30, Никита Черников

Столкновение двух автомобилей произошло 21 августа на пересечении улицы Георгиева и 50 лет СССР в Барнауле, сообщили amic.ru в компании «Страховой Аварком».

На предоставленных кадрах можно заметить, как легковушки получили серьёзные повреждения, одна из которых вдобавок врезалась в столб.

По информации специалистов, водитель Toyota Mark с места аварии скрылся. Также сообщается о пострадавших, им помогают медики.

Фото: «Страховой Аварком»

20 августа в Барнауле пострадали два водителя в ДТП в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной.

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

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