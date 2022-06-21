Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования.

По информации издания, самолёт мог зацепить линию электропередачи, после чего рухнуть. Сейчас на месте работают пожарные. По предварительным данным, пилот погиб.

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Происшествия Российский военный самолет разбился в Белгородской области

Напомним, что накануне схожий случай произошёл в Белгородской области. 17 июня Су-25 потерпел крушение в Корочанском районе во время планового учебно-тренировочного полёта. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что лётчику удалось катапультироваться и он остался жив, спасатели уже эвакуировали его на аэродром базирования, угрозы здоровью пилота нет.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. При ударе о землю штурмовик загорелся, однако крушение произошло в безлюдном месте и разрушений нет.