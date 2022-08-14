Стая бездомных собак напала на ребёнка в Алтайском крае

В Рубцовске стая дворняг кинулась на маленькую девочку, которая гуляла со своей собакой. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

По данным очевидицы, происшествие случилось на улице Краснознаменской. Трагических последствий удалось избежать благодаря автомобилистам и прохожим, которые прогнали псов.

«Может быть, администрация города будет что-то делать? Организовать отлов и удерживать эти стаи? На улицу страшно выйти!» — посетовала горожанка.

Ранее жительница Барнаула рассказала, что собака укусила её сына на детской площадке.