Собака укусила ребёнка на детской площадке в Барнауле

В Барнауле на детской площадке ребёнка укусила собака. Об этом паблику «Инцидент Барнаул» рассказала мать пострадавшего.

По её словам, происшествие случилось 10 августа во дворе дома № 16 по улице Сухэ-Батора.

«С собакой гулял мальчик приблизительно возраста от 8 до 10 лет. Она была без намордника. Дети играли вдали от неё. Когда они побежали, собака побежала за ними и укусила моего сына. На место происшествия вызывали хозяйку животного, которая вела себя агрессивно и обвинила ребёнка, сказав, что он сам лез к собаке и та была в наморднике. Пришлось пригласить свидетелей и доказывать ей обратное. Когда её спросили, зачем она отпускает бойцовскую собаку с ребёнком на детскую площадку, её ответ убил, типа хочу и отпускаю», — рассказала женщина и добавила, что уже написала заявление в полицию.

О том, насколько сильно пострадал её сын от укуса, горожанка не уточнила.

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