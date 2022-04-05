Сторож из Барнаула погиб на стройке под Новосибирском

На мужчину упала стрела строительного крана

5 апреля 2022, 16:16, Никита Черников

Под Новосибирском сторожа насмерть придавило упавшей стрелой строительного крана, пишет «Комсомольская правда».

Труп мужчины нашли ночью 2 апреля в Чеменском жилмассиве у дома № 121. По данным следователей, погибший проживал в Барнауле, а на стройке работал неофициально.

Тело отправили на судмедэкспертизу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее 52-летний житель Алтайского края погиб при попытке перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Пьяный житель Алтайского края погиб при попытке перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом

Пьяный житель Алтайского края погиб при попытке перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом

Комментарии
    Новости партнеров