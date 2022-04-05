Сторож из Барнаула погиб на стройке под Новосибирском

Под Новосибирском сторожа насмерть придавило упавшей стрелой строительного крана, пишет «Комсомольская правда».

Труп мужчины нашли ночью 2 апреля в Чеменском жилмассиве у дома № 121. По данным следователей, погибший проживал в Барнауле, а на стройке работал неофициально.

Тело отправили на судмедэкспертизу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее 52-летний житель Алтайского края погиб при попытке перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом.