Пьяный житель Алтайского края погиб при попытке перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом

52-летний пьяный житель Тальменского района погиб при попытке перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, вечером 30 марта в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека на железнодорожной станции Усть-Тальменская.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся грузовым поездом, а на предупредительные сигналы локомотива не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако столкновения с пешеходом избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России и Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.