В Алтайском крае возбудили уголовное дело о поставках технического кислорода в ковидные госпитали

Следственный комитет Алтайского края подтвердил сообщения о возбуждении уголовного дела по факту поставок в медицинские учреждения региона сжиженного технического кислорода вместо медицинского. Как сообщает «Банкфакс», по словам источников, речь идет о ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Поводом стали поставки в ковидные госпитали, которые совершались на пике пандемии COVID-19. Ущерб от действий мог составить 7,9 млн рублей. По предварительной информации, в рамках этого дела уже задержали местного бизнесмена, которого якобы отправили под домашний арест.

В Следственном комитете агентству подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако не раскрыли детали, сославшись на то, что данные предварительного следствия не подлежат разглашению.

Напомним, что о возможных поставках в госпитали технического кислорода вместо медицинского ранее писали СМИ. Ресурса тогда остро не хватало и его буквально расхватывали. При этом сами бывшие медики подтверждали факты использования технического кислорода, отмечая, что главное, чтобы в нем не было вредных примесей.