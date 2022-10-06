В Алтайском крае задержали браконьеров, которые ловили краснокнижную рыбу с помощью остроги

Рыбоохрана при поддержке ОМОНа задержала в селе Быстрый Исток Алтайского края двух браконьеров, которые ловили рыбу с помощью остроги в Оби. Как сообщает Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, мужчины успели незаконно добыть трёх тайменей, которые внесены в Красную книгу РФ.

Кроме того, нарушители правил рыболовства добыли четыре налима, щуку, язя, 15 лещей. Сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, составила более 106 тысяч рублей. Острога, лодка с мотором, лампа с аккумулятором изъяты.

Материалы переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела по данному факту. Отметим, что, согласно правилам рыболовства, применение остроги запрещено.