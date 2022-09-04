В Барнауле автомобиль врезался в опору освещения с установленной на ней камерой видеофиксации
Авария случилась на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова
4 сентября 2022, 18:33, Никита Черников
В Барнауле автомобиль врезался в опору освещения с установленной на ней камерой видеофиксации, сообщил очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».
Авария случилась на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. На кадрах видно, что легковушка получила повреждения лобовой части, а опора сильно искривилась.
Фото: «Инцидент Барнаул»
На месте работают полицейские. Об обстоятельствах происшествия и пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 92-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
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