В Барнауле будут судить директора и заместителя главврача «Доброго доктора» за мошенничество на 100 млн

В Барнауле перед судом предстанут директор и замглавврача частной клиники «Добрый доктор» по обвинению в мошенничестве на 100 млн рублей, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, в 2016-2020 годах работники медцентра при соучастии ещё одного лица, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство, завышали цены на услуги по страховому возмещению.

«В территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края подавались сведения, якобы свидетельствующие об оказании гражданам более длительной и квалифицированной медицинской помощи, проведённой госпитализации. В результате на расчётные счета организации из бюджета необоснованно поступило свыше 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сумму причинённого ущерба возместили в полном объёме, добавили в ведомстве. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере») отправят в суд.

В апреле стало известно, что в Барнауле будут судить главного врача «Доброго доктора».