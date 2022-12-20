В Барнауле нашли водителя маршрутки, который едва не сбил мальчика на улице Аванесова

Ребёнка спасла прохожая

20 декабря 2022, 14:01, Никита Черников

Скриншот из видео

Госавтоинспекция Барнаула установила личность водителя маршрутки, который не пропустил ребёнка на пешеходном переходе на улице Аванесова.

Там утром 8 декабря возле дома № 36 горожанка Яна Татиева переходила дорогу. Подходя к тротуару, навстречу ей на зебру выбежал школьник. По второй полосе тем временем мчался автобус. Девушка быстро среагировала и схватила мальчика, не допустив трагедии.

В итоге за нарушение пункта 14.2 ПДД в отношении 39-летнего водителя составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения») и выписали штраф. Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, шофёр полностью признал вину и пообещал в будущем быть внимательнее.