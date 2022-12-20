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В Барнауле нашли водителя маршрутки, который едва не сбил мальчика на улице Аванесова

Ребёнка спасла прохожая

20 декабря 2022, 14:01, Никита Черников

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Госавтоинспекция Барнаула установила личность водителя маршрутки, который не пропустил ребёнка на пешеходном переходе на улице Аванесова.

Там утром 8 декабря возле дома № 36 горожанка Яна Татиева переходила дорогу. Подходя к тротуару, навстречу ей на зебру выбежал школьник. По второй полосе тем временем мчался автобус. Девушка быстро среагировала и схватила мальчика, не допустив трагедии.

В итоге за нарушение пункта 14.2 ПДД в отношении 39-летнего водителя составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения») и выписали штраф. Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, шофёр полностью признал вину и пообещал в будущем быть внимательнее.

«Он также пояснил, что осознаёт серьёзность данного происшествия и его возможных последствий, выразил слова искренней благодарности девушке, которая предотвратила вероятное дорожно-транспортное происшествие. Пообещал впредь быть внимательнее и не допускать нарушений правил дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Комментарии 17

  • На основании вот этого видео что-ли штраф выписали?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше бы ОДНщицы злые нашли родителей этого мальчика и прав родительских лешили, за такое воспитание
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и поедет пацан в детдом.А..хеть-не встать, какое решение.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, видео помогло найти а выписали на основании признания - в чем проблема?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше бы ОДНщицы злые нашли родителей/////Кто такие ОДН? или расшифровывается как общедомовые нужды))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • водитель должен был схватить ногами по таблу и собирать выбитые зубы сломаными руками
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, поедет пацан в детдом.А..хеть-не встать,... Зато живой будет
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, водитель должен был схватить ногами по таблу === Водитель тут конечно не прав, но и родители пацаны тоже виноваты, элементарно переходить дорогу не научили.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,из дибатов получается всем по таблу ...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • в чем вина маршрутчика? пацан стремится кончить жизнь под колёсами...
    21 декабря, Гость   Ответить
  • в чем вина маршрутчика? -------- чукча писатель, чукча не читатель? в тексте прямо сказано в чем вина маршрутчика.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в том,что он маршрутчик? изучи правила перехода дороги. чукча.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • ты в натуре клоун. п. 14.2 кури до просветления мозга. хотя если его нет, то и светлеть нечему
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Как этого мальчика можно было увидеть? он мелкий, на улице темень и тем более он бежал... в конкретном случае вины водителя не вижу.. Девушка молодец.. а беседовать и наказывать нужно мальчика, который рисковал не только свой жизнью...
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну дак найди этого водителя и попробуй дать ему по таблу. Гарантирую что по таблу выхватишь ты и будешь валяться, размазывая выбитые зубы с кровью по асфальту. Много вас таких, клавиатурных рембо, которые в реале сдуваются и начинают плакать после первой же плюхи в рыло.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Для того и написано в ПДД, что при приближении к пешеходнику, надо оттормаживаться, если перед переходом остановилось или снизило скорость ТС, чтобы вот таких трагедий избегать, когда пешика угорелого просто не видно. Маршрутчику очень повезло, что не сбил пацана. Пацану - тоже повезло. Хотя с таким количеством мозгов, вероятно, не надолго.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • "Подъезжая к городу, с меня слетела шляпа." А.П. Чехов. Уважаемые, у вас корректор в отпуске?
    22 декабря, Гость   Ответить
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