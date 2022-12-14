В Барнауле сотрудники ГИБДД отблагодарили девушку, которая спасла ребёнка на пешеходном переходе

Госавтоинспекция Алтайского края вручила благодарственное письмо и подарки студентке Барнаульского кооперативного техникума Яне Татиевой, которая на нерегулируемом пешеходном переходе спасла мальчика, едва не попавшего под колёса.

Всё случилось утром 8 декабря на пешеходном переходе возле дома № 36 по улице Аванесова. Горожанка переходила дорогу и, подходя к тротуару, навстречу ей на зебру выбежал школьник.

«Яна, проявив бдительность, практически в последний момент одёрнула ребёнка, тем самым предотвратила неизбежное дорожно-транспортное происшествие», — рассказали в ведомстве.

14 декабря полицейские вручили девушке билеты на баскетбольные и хоккейные матчи, а также сертификат на занятия в спорткомплексе «Первый». «Благодаря таким людям, как Яна Татиева, сохраняется вера в доброе. Её поступок служит ярким примером настоящего мужества и способствует формированию позитивного образа гражданина России», — отметили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что с этого торжественного мероприятия стартовало краевое профилактическое мероприятие «Марафон вежливости», в рамках которого вежливым водителям и пешеходам дарят подарки.