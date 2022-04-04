В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей, поверив в историю о попавшем в ДТП внуке

82-летняя жительница Барнаула стала очередной жертвой мошенников. Позвонивший ей на стационарный телефон злоумышленник представился внуком и сообщил, что попал в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Чтобы избежать проблем, молодой человек попросил пожилую женщину подготовить деньги. Затем трубку взял якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтвердил информацию.

«Доверившись мошенникам, женщина собрала сбережения в размере 200 тысяч рублей и впоследствии передала их прибывшему к её дому незнакомцу, который выступил в роли курьера», — говорится в сообщении.

После этого женщина позвонила близким и поняла, что её обманули. Возбуждено уголовное дело.

В последнее время в Алтайском крае участились факты мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Только за 1 апреля в полицию обратились 25 барнаульцев, которым поступили звонки с требованием денег. Правоохранители призывают не реагировать на призывы незнакомцев, не передавать им деньги и перезванивать близким.