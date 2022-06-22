В Барнауле пьяный водитель переехал девушку и утопил автомобиль

Пьяный водитель в Барнауле переехал подростка, а после этого утопил машину, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Наезд произошёл 21 июня на гребном канале. Девушка сидела перед автомобилем в тот момент, когда 37-летний пьяный автолюбитель решил поехать.

Он тронулся с места, переехал подростка, а затем заехал на иномарке в воду.

В результате аварии девушка попала в больницу с телесными повреждениями. Информации о её состоянии нет.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске канализационный люк упал на легковой автомобиль.