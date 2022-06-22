В Барнауле пьяный водитель переехал девушку и утопил автомобиль
Пострадавшая 17-летняя девушка сидела перед машиной в тот момент, когда автомобилист решил ехать
22 июня 2022, 14:19, Никита Черников
Пьяный водитель в Барнауле переехал подростка, а после этого утопил машину, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Наезд произошёл 21 июня на гребном канале. Девушка сидела перед автомобилем в тот момент, когда 37-летний пьяный автолюбитель решил поехать.
Он тронулся с места, переехал подростка, а затем заехал на иномарке в воду.
В результате аварии девушка попала в больницу с телесными повреждениями. Информации о её состоянии нет.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске канализационный люк упал на легковой автомобиль.
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