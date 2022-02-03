В Барнауле рецидивист ограбил магазин на глазах у покупателей
Несколько человек пытались его остановить, но не смогли
3 февраля 2022, 05:49
В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
“Находившаяся в магазине 19-летняя девушка увидела, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием продавца, открыл бокс и достал два блока сигарет. Этот момент заметил и мужчина, стоявший недалеко от кассы, он также попросил незнакомца остановиться и вернуть товар”, — сказано в сообщении.
Также на пути грабителя пыталась встать женщина, которая закрыла собой проход. Но это похитителя не остановило. Он просто оттолкнул горожанку и пошёл дальше.
Мужчину задержали. Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим.
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