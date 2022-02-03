В Барнауле рецидивист ограбил магазин на глазах у покупателей

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

“Находившаяся в магазине 19-летняя девушка увидела, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием продавца, открыл бокс и достал два блока сигарет. Этот момент заметил и мужчина, стоявший недалеко от кассы, он также попросил незнакомца остановиться и вернуть товар”, — сказано в сообщении.

Также на пути грабителя пыталась встать женщина, которая закрыла собой проход. Но это похитителя не остановило. Он просто оттолкнул горожанку и пошёл дальше.

Мужчину задержали. Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим.