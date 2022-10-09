В Барнауле ветром сорвало крышу с автобусной остановки

В Барнауле 9 октября ветром сорвало крышу с автобусной остановки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Крышу сорвало на остановке в переулке Ядринцева. Конструкция едва удержалась на остановочном павильоне благодаря креплениям с одной из сторон.

В комментариях под постом горожане отметили, что это не первый подобный случай.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на стаю собак, которая перешла дорогу на зелёный сигнал светофора и спокойно направилась к кондитерской фабрике на Павловском тракте.