«Было жутковато». Стая из дюжины собак напугала жительницу Барнаула возле кондитерской фабрики

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

Жительница Барнаула пожаловалась на стаю собак, которая перешла дорогу на зелёный сигнал светофора и спокойно направилась к кондитерской фабрике на Павловском тракте. Снимки «марша» она опубликовала в Telegram-канале «Чёрное и Белое Барнаул».

«12 взрослых собак. Было жутковато», — отметила женщина.

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Происшествия В Бийске нашли мёртвой маленькую собачку, которую ранее на улице избивал хозяин

Напомним, что 5 октября в соцсетях появилось видео из Бийска, на котором мужчина бил собаку, а она скулила и не могла даже пошевелиться от страха.

После публикации ролика бийчане обратились в полицию, а также попросили помочь спасти животное. Выяснили имя мужчины и где он живёт, но забрать собаку не успели.