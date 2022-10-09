«Было жутковато». Стая из дюжины собак напугала жительницу Барнаула возле кондитерской фабрики
«Банда» перешла дорогу на зелёный сигнал светофора
9 октября 2022, 07:34
Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»
Жительница Барнаула пожаловалась на стаю собак, которая перешла дорогу на зелёный сигнал светофора и спокойно направилась к кондитерской фабрике на Павловском тракте. Снимки «марша» она опубликовала в Telegram-канале «Чёрное и Белое Барнаул».
«12 взрослых собак. Было жутковато», — отметила женщина.
В Бийске нашли мёртвой маленькую собачку, которую ранее на улице избивал хозяин
Напомним, что 5 октября в соцсетях появилось видео из Бийска, на котором мужчина бил собаку, а она скулила и не могла даже пошевелиться от страха.
После публикации ролика бийчане обратились в полицию, а также попросили помочь спасти животное. Выяснили имя мужчины и где он живёт, но забрать собаку не успели.
Комментарии
Новости партнеров