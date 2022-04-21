В Барнауле рецидивистка во время свидания убила мужчину, который захотел от нее интима
18 апреля в общественном транспорте жительница краевой столицы познакомилась с 37-летним барнаульцем, который пригласил ее к себе домой
35-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в убийстве. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 18 апреля в общественном транспорте она познакомилась с 37-летним мужчиной, который пригласил ее на «свидание» к себе домой.
Дома у 37-летнего барнаульца пара стала распивать спиртные напитки. Через некоторое время хозяин дома захотел более близкого продолжения отношений, однако дама отказалась и ударила его ножом в спину. Мужчина получил смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия.
По ходатайству следователя судом в отношении рецидивистки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.