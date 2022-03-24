В МЧС уточнили данные о перекрытии трасс из-за метели в Алтайском крае

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили информацию о ситуации на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Как рассказали спасатели в своём Telegram-канале, для снижения риска ДТП введено ограничение для движения грузового и пассажирского транспорта на участках трасс:

К-03 Рубцовск — Змеиногорск;

К-08 Славгород — Хабары — Крутиха;

К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (с 82 по 169 км);

К-18 Алейск — Чарышское (с 83 по 140 км).

Также в ведомстве опубликовали кадры метели, которая накрыла алтайские трассы. Согласно записи, видимость сильно ограничена, а ветер наметает снег на трассу, из-за чего её очертания размываются. На постах ДПС скопилась очередь из машин.