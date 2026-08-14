"Фактически отрезаны". Жители шести сел Алтая пожаловались главе СК на отсутствие автобуса

Люди утверждают, что более полугода не могут нормально добираться до Целинного и Бийска. И просят решить проблему Александра Бастрыкина

14 августа 2026, 08:00, ИА Амител

Бабушки в ожидании автобуса / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Жители нескольких сел Целинного района Алтайского края направили коллективное обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения. Речь идет о селах и деревнях Поповичево, Шалап, Победа, Степной Чумыш, Чесноково и Локоть. Как следует из обращения, которое имеется в редакции amic.ru, автобус по маршруту "Бийск – Поповичево" не ходит уже более полугода. Люди говорят, что буквально отрезаны от больницы и других социальных учреждений: они располагаются в райцентре и городе Бийск. В минтрансе Алтайского края заявили, что в курсе ситуации. Прежний перевозчик отказался от маршрута из-за его экономической нецелесообразности, а найти нового пока не удалось.

"Фактически отрезаны"

К коллективному обращению Бастрыкину приложено четыре листа с подписями жителей шести населенных пунктов. Авторы обращения утверждают, что регулярного автобусного сообщения с селами нет более шести месяцев. Особенно остро проблема, по их словам, отражается на пожилых людях, семьях с детьми, инвалидах и маломобильных гражданах.

Например, от села Поповичи до районного центра - 60 км грунтовой дороги. Автобус - единственная возможность доехать до врача, пройти обследования, оформлять социальные выплаты и льготы, а студентам - добираться до дома на каникулах. Поездка на такси выходит слишком дорогой. Да и отказываются ехать таксисты в такую даль "бить машины", к тому же на обратный путь найти клиента будет невозможно.

"Людей жалко неимоверно. У стариков, которые живут в этих деревнях, нет машин. Да и возраст не тот, чтобы рулить. А им ни до врачей не доехать, ни до пенсионного, ни социальные вопросы решить. Отписками от людей отгородились", - поделился с amic.ru один из жителей села.

В обращении к Бастрыкину сельчане ссылаются на статьи Конституции РФ о праве на социальное обеспечение, медицинскую помощь и образование, которые на данный момент не могут получить. Люди подчеркивают, что вопрос организации регулярных перевозок регулирует федеральный закон № 220-ФЗ.

"Сообщаемая жителям позиция о нерентабельности маршрута не может сама по себе служить достаточным основанием для фактического прекращения транспортного обслуживания населения. В результате жители шести деревень и сел, расположенных за районным центром, оказались фактически отрезанными от регулярного транспортного сообщения. Мы лишены возможности регулярно выезжать в районный центр (село Целинное) или город Бийск для получения жизненно необходимых услуг.", – говорится в коллективном обращении.

Жители просят главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять ситуацию на контроль и проверить, есть ли в действиях или бездействии должностных лиц нарушения. В случае выявления оснований заявители просят провести процессуальную проверку и принять предусмотренные законом меры.

Что говорят в Минтрансе Алтайского края?

В ведомстве пояснили, что в курсе ситуации с межмуниципальным маршрутом № 501 "Бийск – с. Поповичи". Ранее его обслуживал индивидуальный предприниматель Александр Сущик. Однако перевозчик прекратил работу на линии из-за экономической нецелесообразности. В мае 2026 года краевой Минтранс провел конкурс, чтобы найти нового перевозчика. Но ни одной заявки ведомство не получило.

"На данный момент перевозчика, который готов регулярно выполнять рейсы по этому направлению, нет", - пояснили в министерстве транспорта региона.

В ведомстве подчеркнули, что транспортное сообщение между Бийском и районным центром Целинного района сохраняется. Сейчас действует межмуниципальный маршрут № 513 "Бийск – Бураново", который проходит через село Целинное. При этом подвоз жителей отдельных населенных пунктов до районного центра, согласно позиции минтранса, относится уже к полномочиям муниципальной администрации. Именно местные власти, пояснили в ведомстве, обязаны обеспечить автобусное сообщение.

"В настоящее время министерство держит данную ситуацию на контроле и совместно с администрацией района прорабатывает возможные пути решения проблемы, чтобы обеспечить доступность транспортных услуг для жителей перечисленных сел", – сообщили в ведомстве.