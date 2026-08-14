"Фактически отрезаны". Жители шести сел Алтая пожаловались главе СК на отсутствие автобуса
Люди утверждают, что более полугода не могут нормально добираться до Целинного и Бийска. И просят решить проблему Александра Бастрыкина
14 августа 2026, 08:00, ИА Амител
Жители нескольких сел Целинного района Алтайского края направили коллективное обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения. Речь идет о селах и деревнях Поповичево, Шалап, Победа, Степной Чумыш, Чесноково и Локоть. Как следует из обращения, которое имеется в редакции amic.ru, автобус по маршруту "Бийск – Поповичево" не ходит уже более полугода. Люди говорят, что буквально отрезаны от больницы и других социальных учреждений: они располагаются в райцентре и городе Бийск. В минтрансе Алтайского края заявили, что в курсе ситуации. Прежний перевозчик отказался от маршрута из-за его экономической нецелесообразности, а найти нового пока не удалось.
"Фактически отрезаны"
К коллективному обращению Бастрыкину приложено четыре листа с подписями жителей шести населенных пунктов. Авторы обращения утверждают, что регулярного автобусного сообщения с селами нет более шести месяцев. Особенно остро проблема, по их словам, отражается на пожилых людях, семьях с детьми, инвалидах и маломобильных гражданах.
Например, от села Поповичи до районного центра - 60 км грунтовой дороги. Автобус - единственная возможность доехать до врача, пройти обследования, оформлять социальные выплаты и льготы, а студентам - добираться до дома на каникулах. Поездка на такси выходит слишком дорогой. Да и отказываются ехать таксисты в такую даль "бить машины", к тому же на обратный путь найти клиента будет невозможно.
"Людей жалко неимоверно. У стариков, которые живут в этих деревнях, нет машин. Да и возраст не тот, чтобы рулить. А им ни до врачей не доехать, ни до пенсионного, ни социальные вопросы решить. Отписками от людей отгородились", - поделился с amic.ru один из жителей села.
В обращении к Бастрыкину сельчане ссылаются на статьи Конституции РФ о праве на социальное обеспечение, медицинскую помощь и образование, которые на данный момент не могут получить. Люди подчеркивают, что вопрос организации регулярных перевозок регулирует федеральный закон № 220-ФЗ.
"Сообщаемая жителям позиция о нерентабельности маршрута не может сама по себе служить достаточным основанием для фактического прекращения транспортного обслуживания населения. В результате жители шести деревень и сел, расположенных за районным центром, оказались фактически отрезанными от регулярного транспортного сообщения. Мы лишены возможности регулярно выезжать в районный центр (село Целинное) или город Бийск для получения жизненно необходимых услуг.", – говорится в коллективном обращении.
Жители просят главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять ситуацию на контроль и проверить, есть ли в действиях или бездействии должностных лиц нарушения. В случае выявления оснований заявители просят провести процессуальную проверку и принять предусмотренные законом меры.
Что говорят в Минтрансе Алтайского края?
В ведомстве пояснили, что в курсе ситуации с межмуниципальным маршрутом № 501 "Бийск – с. Поповичи". Ранее его обслуживал индивидуальный предприниматель Александр Сущик. Однако перевозчик прекратил работу на линии из-за экономической нецелесообразности. В мае 2026 года краевой Минтранс провел конкурс, чтобы найти нового перевозчика. Но ни одной заявки ведомство не получило.
"На данный момент перевозчика, который готов регулярно выполнять рейсы по этому направлению, нет", - пояснили в министерстве транспорта региона.
В ведомстве подчеркнули, что транспортное сообщение между Бийском и районным центром Целинного района сохраняется. Сейчас действует межмуниципальный маршрут № 513 "Бийск – Бураново", который проходит через село Целинное. При этом подвоз жителей отдельных населенных пунктов до районного центра, согласно позиции минтранса, относится уже к полномочиям муниципальной администрации. Именно местные власти, пояснили в ведомстве, обязаны обеспечить автобусное сообщение.
"В настоящее время министерство держит данную ситуацию на контроле и совместно с администрацией района прорабатывает возможные пути решения проблемы, чтобы обеспечить доступность транспортных услуг для жителей перечисленных сел", – сообщили в ведомстве.
08:25:55 14-08-2026
дже до инсмута был автобус, утром и вечером.
а здесь несколько населенных пунктов, без автобуса
08:44:54 14-08-2026
Бастрыкин уже заправляет свой личный самолет и летит в Целинный район. Там есть аэродром для АН 2
Вам какой автобус нужен ? Скания или Ман ?
Если прошлый перевозчик отказался то кому надо двух стариков за 60 км возить? Раньше из этих сел автобусы ходили до Бийска , подбирая всех по пути , и два раза в день .
Надо не Бастрыкину писать , а Боне .
09:38:26 14-08-2026
хиреет край, сотни сёл практически отрезаны от райцентров, потому что не ходит автобус, а медпомощь только в райцентрах. Нечего удивляться, почему население уменьшается катастрофически.
11:01:56 14-08-2026
Это какой-то кошмар, У меня два ребёнка с инвалидностью и не всегда получается уехать на своей машине бывает сломанная А чтобы добраться до Бийска это целый квест. Нам очень необходим этот автобус. Ещё один ребёнок студент и каждый раз добираться очень тяжело. У нас фельдшера нет так ещё и рейс забрали 😭
11:20:01 14-08-2026
Ирина (11:01:56 14-08-2026) Это какой-то кошмар, У меня два ребёнка с инвалидностью и не... у вас студент добирается в Бийск учиться из очень отдалённого села? внезапно, есть общаги, квартиры и работа для студентов.
13:03:53 14-08-2026
Гость (11:20:01 14-08-2026) у вас студент добирается в Бийск учиться из очень отдалённог... Так он что домой не должен ездить на каникулы, выходные или родителям помочь картошку копать?
11:07:26 14-08-2026
Доступная среда в действии
12:58:05 14-08-2026
Как говорили:"Рынок всё отрегулирует".
14:54:40 14-08-2026
Гость (12:58:05 14-08-2026) Как говорили:"Рынок всё отрегулирует".... Ну так он и отрегулировал. При коммуняках в селе был один уазик - у председателя колхоза и соответственно автобус был востребован. Сейчас машина в каждом дворе, а возить двух калек до Бийска - ну такое себе. Ну или тариф ставить как на такси надо и даже дороже - расход бензина больше в разы. .
15:17:23 14-08-2026
а рек там нет? по воде добраться до Бийска проще чем по бездорожью
18:27:11 14-08-2026
Гость (11:20:01 14-08-2026) у вас студент добирается в Бийск учиться из очень отдалённог... Не надо умничать тут....даже если и два старика- они имеют право на медпомощь,а про детей,студентов и прочих и говорить нечего,власти обязаны обеспечить транспортом даже до отдаленных селений,в отчетности на верха у них видимо все красиво а на деле....или тебе администрация приплачивает за то что тут кнопаешь?
19:47:43 14-08-2026
Гость (18:27:11 14-08-2026) Не надо умничать тут....даже если и два старика- они имеют п... Вы рожаете для себя, почему вы считаете, что кто-то должен заботиться о ваших детях? Ваши дети ваши проблемы.
19:35:40 14-08-2026
Да мы жители немецкого района тоже не отказались бы от автобусного сообщения между сёлами как в старые времена ,утром уехал ,а после обеда или ближе к вечеру вернулся домой ,и студентам проще и жителям выгодно не нанимать частное такси которые берут за раз столько что можно на автобусе кататься целый месяц ,тем что отменили автобусы открыли кормушку для дормаедов
13:57:35 15-08-2026
Дадут один автобус на всех и будут ещё ленточки мотаться резать целыми толпами. Ну а там автобус сломается...