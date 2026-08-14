В Барнауле 75% работающих готовы уйти к конкурентам, если предложат более выгодные условия

Чем выше зарплата, тем меньше желание на "предательство"

14 августа 2026, 08:15, ИА Амител

Неожиданное увольнение / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 25% работающих жителей не готовы переходить к конкурентам даже при заманчивых предложениях, 75% примут такое решение, если им предложат более выгодные условия, а 8% готовы уйти при любых условиях, сообщает SuperJob.

Лучшими условиями опрошенные считают:

более высокая зарплата (94%);

карьера (52%);

удобный график (50%);

место работы ближе к дому (40%);

возможность обучения за счет компании (38%);

компенсационный пакет (37%);

наличие интересных задач (33%);

возможность работать на удаленке или в гибридном графике (32%);

возможность применять новые технологии (21%);

сниженная нагрузка (16%).

Женщины чаще мужчин готовы рассмотреть предложение конкурента на лучших условиях (80 и 71% соответственно). При этом мужчины чаще утверждают, что готовы перейти на новое место "хоть сейчас" (10% против 7%).

Молодежь до 35 лет - самая легкая на подъем: 82% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях. А люди возрастом старше 45 лет более постоянные: 71% могли бы рассмотреть переход только с хорошими условиями, а согласных на все - только 3%.

«Среди барнаульцев с зарплатой до 100 тысяч рублей 80% готовы к переходу на хорошие условия, еще 8% - на любые, среди зарабатывающих от 150 тысяч - 65 и 11% соответственно. Не будут даже рассматривать переход к конкурентам 2% респондентов с зарплатой до 100 тысяч и 8% с зарплатой от 150 тысяч», - выяснили социологи.

Ранее сообщалось, что в Барнауле желание предупреждать работодателя об увольнении зависит от уровня зарплаты, при этом удержать гораздо проще сотрудников с высоким доходом.

Опрос проведен с 14 июля по 5 августа среди представителей экономически активного населения Барнаула.