В Барнауле 75% работающих готовы уйти к конкурентам, если предложат более выгодные условия
Чем выше зарплата, тем меньше желание на "предательство"
14 августа 2026, 08:15, ИА Амител
В Барнауле 25% работающих жителей не готовы переходить к конкурентам даже при заманчивых предложениях, 75% примут такое решение, если им предложат более выгодные условия, а 8% готовы уйти при любых условиях, сообщает SuperJob.
Лучшими условиями опрошенные считают:
- более высокая зарплата (94%);
- карьера (52%);
- удобный график (50%);
- место работы ближе к дому (40%);
- возможность обучения за счет компании (38%);
- компенсационный пакет (37%);
- наличие интересных задач (33%);
- возможность работать на удаленке или в гибридном графике (32%);
- возможность применять новые технологии (21%);
- сниженная нагрузка (16%).
Женщины чаще мужчин готовы рассмотреть предложение конкурента на лучших условиях (80 и 71% соответственно). При этом мужчины чаще утверждают, что готовы перейти на новое место "хоть сейчас" (10% против 7%).
Молодежь до 35 лет - самая легкая на подъем: 82% согласны уйти к конкурентам на хороших условиях. А люди возрастом старше 45 лет более постоянные: 71% могли бы рассмотреть переход только с хорошими условиями, а согласных на все - только 3%.
«Среди барнаульцев с зарплатой до 100 тысяч рублей 80% готовы к переходу на хорошие условия, еще 8% - на любые, среди зарабатывающих от 150 тысяч - 65 и 11% соответственно. Не будут даже рассматривать переход к конкурентам 2% респондентов с зарплатой до 100 тысяч и 8% с зарплатой от 150 тысяч», - выяснили социологи.
Ранее сообщалось, что в Барнауле желание предупреждать работодателя об увольнении зависит от уровня зарплаты, при этом удержать гораздо проще сотрудников с высоким доходом.
Опрос проведен с 14 июля по 5 августа среди представителей экономически активного населения Барнаула.
08:23:08 14-08-2026
заменять в течение недели, поэтому где кусок жирнее - туда и идите.
08:37:06 14-08-2026
Много ли конкурентов осталось ?
А у всех ли конкурентов идут дела хорошо чтобы вам платить больше ?
09:04:57 14-08-2026
Ничего личного, это капитализм.
09:15:25 14-08-2026
Работодатели - А вы что, только ради денег работаете ? (возмущенным тоном)
Работники - ДА! (смотрят на работодателей, как на идиотов)
09:21:32 14-08-2026
Значит у этого процента собственные ожидания не соответствуют имеющейся действительности
09:34:29 14-08-2026
Хорошо хоть студенты поумнели и не соглашаются работать за МРОТ. А ведь такие надежды , за ними бегают работодатели, а потом бац и по уровню ЗП не сходятся.
09:42:47 14-08-2026
Гость (09:34:29 14-08-2026) Хорошо хоть студенты поумнели и не соглашаются работать за М... не работают за мрот по специальности а идут курьерами в доставку ? Что тут правильного?
10:27:25 14-08-2026
Гость (09:42:47 14-08-2026) не работают за мрот по специальности а идут курьерами в дос...
Типа они ОБЯЗАНЫ теперь устраиваться на нищенскую зарплату раз отучились? Ах да, примерно так и работает целевое обучение и распределение у медиков...
Если учитель получает в три раза меньше чем репетитор, а инженер предпочитает работать курьером, то это не проблема того, что где-то платят больше. Это значит, что тем работодателям нужны низкооплачиваемые высококвалифицированные специалисты, а так бывает, только если людей лишать выбора места работы. А крепостное право у нас отменили 165 лет назад
09:38:19 14-08-2026
готовы а никто не предлагает
или за те же деньги пахать вдвое больше
11:35:38 14-08-2026
Гость (09:38:19 14-08-2026) готовы а никто не предлагаетили за те же деньги пахать в... помню уже в наше время работал в сети м и там парень грузчик устроился отработал 1 день а на второй его обвинили в чем то и припаяли штраф который сьел его заработанное и он просто пригнал левую машину к складу загрузился и ищи его свищи с машиной товара - это он себе натурой заплату взял
10:26:15 14-08-2026
если все дело только в деньгах они потом и родину свою так же легко продадут
надо строить общество где деньги не главное а главное -интересная и полезная для страны работа
посмотрите на украину как они свою обеспеченную в 1990х страну просто слили в сортир а теперь сливают тех кто сливал
11:47:58 14-08-2026
майор (10:26:15 14-08-2026) если все дело только в деньгах они потом и родину свою так ж... Палитесь, товарисч майор..
11:58:47 14-08-2026
Мимопроходящий (11:47:58 14-08-2026) Палитесь, товарисч майор..... я в 1990х ездил в Харьков. Там мостовые машина мыла порошком. А в киеве и того круче наверное было
им наследство почти вся промышленность досталась от СССР
12:19:19 14-08-2026
Мимопроходящий (11:47:58 14-08-2026) Палитесь, товарисч майор..... Да это другой персонаж, сегодня взял ник "майор"
05:40:58 16-08-2026
майор (10:26:15 14-08-2026) если все дело только в деньгах они потом и родину свою так ж... Работодатели сами постоянно напоминают сотрудникам, что "мы тут деньги зарабатываем!". Это не родина, это всего лишь капиталисты. Не путайте одно с другим.
10:39:59 14-08-2026
«Люди, как люди, очень любят деньги, так это всегда было. Только квартирный вопрос испортил их»
11:04:59 14-08-2026
В лихие девяностые, когда предприятие почувствовали вкус капитализма и теряли совесть, то приходилось быстро, быстро расставаться и без блата находить где еще была совесть, так прожил без проблем все эти годы.
14:16:36 14-08-2026
А те 25 %, что не согласны уйти на более высокую зарплату - это кто? Хозяева фирм и приворовывающие сотрудники?
😁