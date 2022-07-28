В Воронеже подросток-тиктокер испражнился на могилу ветерана. Бастрыкин поручил начать проверку

В Воронеже несовершеннолетний тиктокер помочился на могилы ветеранов. Как сообщает Telegram-канал Mash, после этого подросток скрывался от полиции, а также успел записать видео с извинениями перед Владимиром Путиным.

Ролик с испражнением на могилу подросток опубликовал в своём Telegram-канале, откуда кадры быстро разошлись по социальным сетям. Полиция почти сразу начала проверку и устанавливала личность несовершеннолетнего, тогда как местные журналисты попытались взять у него «интервью» — вместе со знакомыми он сидел в одном из кафе. После этого тиктокер сбежал домой, а когда дело стало принимать всё больший общественный резонанс, начал записывать видео с извинениями — одно из них было адресовано российскому президенту. Кроме того, в канале он просил Джо Байдена забрать его из «этой страны».

Однако извинения не помогли. По информации канала, сейчас злоумышленник задержан полицией. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту действий молодых людей.