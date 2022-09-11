«Видимо, проголодались сильно». В Барнауле неизвестные вскрыли газетный киоск и холодильник рядом с ним

Инцидент случился на Старом базаре

11 сентября 2022, 16:05, Никита Черников

В Барнауле неизвестные вскрыли киоск «Роспечать» и холодильник, сообщил очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось на Старом базаре. На кадрах видно, что у киоска отодраны рольставни и выбито окно.

«Видимо, проголодались сильно», — предположил свидетель и добавил, что на месте происшествия работали полицейские.

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