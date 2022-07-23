Водитель иномарки врезался в стоящий на дороге грузовик в Барнауле
После удара иномарка проехала еще несколько метров и остановилась, а водитель выпал из салона
23 июля 2022, 10:10, Илья Звягинцев
Серьезно ДТП произошло на улице Попова в Барнауле. Водитель иномарки врезался в стоящий на дороге грузовик.
Как рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», авария произошла возле остановки «Тейси». Пользователи написали, что водитель иномарки врезался в ограждение, однако в ГИБДД уточнили, что «Мазда» врезалась в стоящий у пешеходного перехода грузовик.
В результате аварии водитель иномарки получил серьезные травмы. Мужчина выпал из салона и лежал без движения.
Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.
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