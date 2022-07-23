Водитель иномарки врезался в стоящий на дороге грузовик в Барнауле

Серьезно ДТП произошло на улице Попова в Барнауле. Водитель иномарки врезался в стоящий на дороге грузовик.

Как рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», авария произошла возле остановки «Тейси». Пользователи написали, что водитель иномарки врезался в ограждение, однако в ГИБДД уточнили, что «Мазда» врезалась в стоящий у пешеходного перехода грузовик.

В результате аварии водитель иномарки получил серьезные травмы. Мужчина выпал из салона и лежал без движения.

Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.